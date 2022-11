​Le président du Sénat exprime sa "solidarité" après le drame de Papeno'o

Tahiti, le 10 novembre 2022 – Le président du Sénat, Gérard Larcher, a écrit jeudi au président du Pays, Édouard Fritch, pour "exprimer toute (sa) solidarité et (son) empathie aux familles et aux proches des victimes" du drame de la Papeno'o dimanche dernier.



Après le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin ou encore la Première ministre Élisabeth Borne, le président du Sénat Gérard Larcher a écrit jeudi au président Édouard Fritch pour témoigner sa solidarité après le drame de la Papeno'o. "C'est avec tristesse que j'ai appris le terrible drame survenu à Papeno'o, à la suite des fortes pluies qui ont provoqué la brusque montée des eaux de la rivière." Le président de la chambre haute a tenu à "exprimer toute (sa) solidarité et (son) empathie aux familles et aux proches des victimes" et remercie Édouard Fritch d'être son "interprète auprès des personnes mobilisées dans les opérations de sauvetage, pour leur dire combien je mesure leur courage et leur dévouement". Le courrier qui se termine encore avec l'expression des "pensées" et de la "solidarité" de Gérard Larcher ajoutée à la main avec la signature de l'élu.