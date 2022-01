​Le premier paquebot étranger depuis la crise Covid arrive au fenua

Tahiti, le 10 janvier 2022 – Le Viking Orion et son millier de croisiéristes sont attendus vendredi à Nuku Hiva et lundi prochain à Papeete. Il s'agit du premier paquebot de croisière étranger à entrer en Polynésie française depuis le début de la crise Covid il y a bientôt deux ans.



La Polynésie va bientôt accueillir son premier paquebot de croisière étranger depuis le début de la crise Covid en mars 2020, relève avec sa pertinence habituelle la page Facebook Rare Tahitian Air/Port Views. Le Viking Orion, navire de 228 mètres de long de la compagnie Vicking Cruise, transporte un petit millier de passagers qui cheminent actuellement depuis Los Angeles en Californie vers les îles Marquises. La réglementation polynésienne interdit en effet désormais l'entrée dans les eaux polynésiennes des navires de croisière de plus de 3 500 passagers.



L'arrivée du navire à Taiohae à Nuku Hiva est prévue pour ce vendredi 14 janvier au matin. Le paquebot doit ensuite traverser les Tuamotu et faire son entrée le lundi 17 janvier prochain au port de Papeete. Il poursuivra ensuite son séjour vers les îles Sous-le-Vent pour quitter les eaux polynésiennes vers le 30 janvier.