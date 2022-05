​Le port de pêche s’élargit à l’est

Tahiti, le 17 mai 2022 – Le quai de Papeava est officiellement en service depuis ce mardi, après trois ans de travaux. La structure est spécialement conçue pour faciliter l’activité de plus de 200 pêcheurs locaux.



Situé à l’extrémité est du port de pêche de Papeete, le quai de Papeava a officiellement été inauguré mardi matin. Cette infrastructure, qui vient d’être achevée, comprend un quai de 40 mètres de long, de 5 mètres de tirant d’eau et de 800 m² de terre-plein. Après trois ans de travaux et moyennant un investissement de 256 millions de francs, sur les fonds propres du port autonome de Papeete, ce nouvel équipement sera réservé aux pêcheurs locaux. Configurée spécialement pour accueillir des thoniers, l’installation sera gérée par la société du Port de Pêche de Papeete (S3P). La réalisation de ce projet est nécessaire au bon fonctionnement de la filière de la pêche locale, puisque ce quai facilitera le débarquement de poissons de plus de 200 pêcheurs locaux.

En outre, cette structure constitue le prélude au nouveau port de pêche de Papeete. Son extension vers l’est, viendra compléter le quai existant et permettra un approvisionnement par l’ensemble de la flottille de pêche locale.



Mardi, l’inauguration officielle s’est notamment déroulée en présence du président Édouard Fritch et du ministre des Grands travaux, qui est également président du conseil d’administration du Port autonome de Papeete. René Temeharo qui s’est réjoui de cette réalisation, lors de son allocution. Selon lui, elle illustre la volonté du gouvernement d’accompagner l’activité du port de pêche de Papeete.