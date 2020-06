​Le pont de Maruapo désormais ouvert à la circulation

Tahiti, le 24 juin 2020 - L’ouverture à la circulation routière du nouveau pont de Maruapo à Punaauia a eu lieu mercredi en présence du ministre de l’Equipement, René Temeharo, et du maire de la commune, Simplicio Lissant.



Ce nouveau pont en béton armé est mieux dimensionné pour faire face aux grosses crues et garantir la sécurité de la population vivant aux abords de la rivière. Il ne reste plus que le passage piétonnier et le garde de corps du pont côté amont à terminer pour que l’ouvrage d’art soit livré définitivement. La fin complète du chantier est prévue pour le 13 juillet prochain.



La reconstruction du pont de Maruapo avait été programmée en 2018. L’appel d’offres avait été lancé le 17 décembre 2018 et le marché d’un montant de 86 millions de Fcfp avait été notifié à l’entreprise Boyer en juin 2019.