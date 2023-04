​Le pont Vaitamanu de la Papenoo inaccessible pendant sept mois

Tahiti, le 13 avril 2023 – Le pont Vaitamanu situé au PK14 de la piste traversière de la vallée de la Papenoo sera bientôt inaccessible pendant sept mois de travaux prévus jusqu'en octobre 2023. Marama Nui appelle à la plus grande prudence pour le passage du gué en contrebas.



À compter du lundi 17 avril, le pont Vaitamanu situé au PK14 de la piste traversière de la vallée de la Papenoo ne sera plus accessible en raison de travaux de renouvellement, annonce la société d'hydroélectricité Marama Nui dans un communiqué diffusé jeudi. Durant cette période, la traversée du gué en contrebas du pont ne sera pas garantie et sera conditionnée au niveau de la rivière, précise Marama Nui. Un code couleur utilisé au niveau du gué prévoit un "accès possible en toute vigilance" lorsque le niveau d'eau est sur la zone orange du repère et un "accès strictement interdit" lorsqu'il est sur la zone rouge du repère. "Marama Nui souhaite attirer l’attention sur l’extrême dangerosité de la traversée du gué Vaitamanu en cas de crue, l’élévation du niveau du cours d’eau pouvant être rapide et importante", précise le communiqué. Le récent drame survenu au moment de la traversée d'un gué de la piste traversière de la Papenoo étant encore dans toutes les mémoires. Marama Nui rappelle également qu'un feu situé au niveau de la guérite en entrée de vallée de Papeno'o règlemente l’accès à la vallée, et que celui-ci doit impérativement être consulté avant de circuler plus en amont. Les travaux sont programmés pour durer sept mois, soit jusqu’en octobre 2023, les conditions météorologiques pouvant modifier cette prévision.