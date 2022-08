​Le père Sergio jugé le 23 août

Tahiti, le 5 août 2022 – L'ancien prêtre de la paroisse Sainte Thérèse de Taunoa, le père Sergio Tefau, doit comparaître devant le tribunal correctionnel le 23 août prochain. L'homme est poursuivi pour des agressions sexuelles sur deux mineurs de plus de 15 ans et pour avoir corrompu ces mêmes mineurs.



Cette affaire, qui avait suscité un emballement médiatique, avait débuté en février 2019 lorsque deux adolescents avaient porté plainte contre le père Sergio. Le premier avait expliqué que l'ancien prêtre de la paroisse Sainte Thérèse lui avait fait subir des attouchements et lui avait fait boire de l'alcool quand le second avait soutenu que Sergio Tefau lui avait fait visionner des films pornographiques. Placé en garde à vue le 7 mars 2019, l'homme avait ensuite été présenté devant un juge d'instruction qui l'avait placé sous le statut de témoin assisté. Au terme de deux ans d'investigations, le magistrat instructeur, Thierry Fragnoli, avait, en août 2021, rendu une ordonnance de non-lieu au motif que les charges à l'encontre du prêtre n'étaient pas suffisantes. En octobre dernier, la chambre de l'instruction avait pourtant infirmé ce non-lieu en ordonnant le renvoi de Sergio Tefau devant le tribunal correctionnel où il devrait donc comparaître le 23 août.