​Le parquet fait appel de la relaxe de Damas Teuira

Tahiti le 26 juin 2025. C’est une information qui circulait déjà ce matin dans les travées de l’assemblée de la Polynésie française. Le parquet a décidé de faire appel de la relaxe de Damas Teuira, le maire de Mahina, dans le dossier du financement de l’association Aratea. Dans ce dossier, le maire et 10 autres prévenus comparaissaient pour prises illégales d’intérêt et détournement de fonds publics.





Relaxé il y a une semaine, le parquet a décidé de faire appel dans un dossier dans lequel en 2019, la mairie de Mahina avait contribué au financement de l’association Aratea qui organisait entre octobre et décembre 2019 un déplacement en Nouvelle-Zélande lors de cérémonies qui marquaient l’arrivée de Cook et de Tupaia en Nouvelle-Zélande en 1769.

Le tāvana avait alors fait voter une délibération pour payer directement les frais de déplacement de la délégation pour 4,3 millions de francs pour une soixantaine de personnes.

Le dossier avait été contesté par le maire sortant, Patrice Jamet.