​Le ministère de la Santé perquisitionné

Plusieurs perquisitions sont menées depuis 7 heures jeudi matin par les enquêteurs de la Direction de la sécurité publique (DSP) dans les locaux du ministère de la Santé et dans les sociétés du groupe MedEx Polynésie. Des opérations organisées dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Papeete dans le courant de l'année dernière et portant sur des soupçons de détournement de fonds publics. Selon nos informations, les enquêteurs s'intéressent aux conventions passées entre les sociétés du Groupe MedEx (Fenua MedEx, Rima MedEx, Taote MedEx, Moana MedEx, Nati MedEx), le Centre hospitalier de la Polynésie française et la CPS. L'actuel ministre de la Santé, Jacques Raynal ayant été lié au groupe MedEx par le passé, avant de céder ses parts lors de son entrée au gouvernement. De source judiciaire, aucune audition ou garde à vue n'a encore été menée dans le cadre de cette affaire. Les liens entre le ministère de la Santé et les sociétés du groupe MedEx avaient déjà été dénoncés notamment par lors de la mise en place de la Maison médicale de garde à l'hôpital de Taaone.