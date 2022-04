​Le matériel électoral livré par les airs à Rapa, Tematangi, Hereheretue et Marokau



Tahiti, le 4 avril 2022 – Le haut-commissariat a organisé mercredi le largage aérien de bulletins de votes et de professions de foi sur les îles de Rapa, Tematangi, Hereheretue et Marokau qui n'ont pas de pistes d’atterrissage ni de liaisons maritimes régulières. Le largage a été effectué par le Gardian de la marine nationale.



Comme il l'a annoncé dans un communiqué lundi, le haut-commissariat a organisé, mercredi, une opération de largage aérien de bulletins de votes et de professions de foi sur quatre îles éloignées : Rapa, Tematangi, Hereheretue et Marokau. Ces dernières ne disposant ni de pistes d'atterrissage, ni de liaisons maritimes régulières. Le matériel électoral permettra aux habitants de voter dans les mêmes conditions que les autres communes du territoire à l'élection présidentielle.



Ainsi, l’équipage de la Flottille 25 F a procédé au largage de 13 920 bulletins de votes et 6 960 professions de foi conditionnés dans des conteneurs spéciaux depuis le Falcon gardian de la marine nationale, par l’équipage de la Flottille 25 F. Les conteneurs largués en mer ont ensuite été récupérés par les services municipaux de chaque île. Une nouvelle opération de largage aura lieu le 19 avril pour le second tour de l’élection présidentielle.



