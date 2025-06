​Le maire et le conseil municipal de Mahina relaxés

Tahiti le 10 juin 2025. Le maire de Mahina et une partie du conseil municipal, ont été relaxés ce mardi dans le dossier du financement du déplacement de l'association Aratea en Nouvelle-Zélande.





Au tribunal correctionnel fin mai dernier Tahiti, il était reproché à onze membre du conseil municipal de Mahina, dont le maire Damas Teuira, des prises illégales d’intérêt et des détournements de fonds lors d’un déplacement à Gisbrone en Nouvelle-Zélande pour le Tuia 250, événement marquant l’arrivée de Cook et de Tupaia en Nouvelle-Zélande en 1769.



Une association, baptisée Aratea, avait alors été mise sur pieds et le maire de Mahina avait fait voter une délibération pour payer directement les frais de déplacement de la délégation qui devait se rendre en Nouvelle-Zélande. Ces frais s’élevaient à 4,3 millions de francs pour une soixantaine de personnes : artistes, jeunes de quartiers ainsi que quelques élus. Une somme dénoncée par l’ancien maire, Patrice Jamet.



Ce mardi matin, le tribunal a ordonné la relaxe générale des prévenus dans ce dossier.



