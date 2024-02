​Le lycée hôtelier change de nom

Tahiti le 21 février 2024. Dans le cadre de la célébration des 20 ans de l’établissement, par lettre, le lycée Hôtelier de Tahiti a sollicité la modification de son appellation.





Le lycée précisait dans sa demande que ce changement de dénomination « est une manière pour l’ensemble de la communauté éducative de marquer cette page importante de l’histoire de l’établissement en se remémorant les 20 ans d’engagement en faveur de la jeunesse polynésienne et du développement économique du fenua, mais aussi de commencer à écrire une nouvelle page de l’histoire de notre bel établissement avec de nouveaux défis à relever dans la continuité de ses missions premières : la formation des jeunes polynésiens aux métiers de la restauration, de l’hôtellerie, de l’alimentation et du tourisme ».



Par lettre du 30 janvier 2024, le maire de Punaauia a émis un avis favorable au changement de nom du lycée Hôtelier de Tahiti en « École Hôtelière de Tahiti » en français, et en tahitien « Te fare Ha’api’ira’a Hōtera nō Tahiti – TE PAREPARE ».



Le lycée a ensuite obtenu l’avis favorable du conseil d’établissement le 23 octobre 2023 pour la dénomination en français et le 23 janvier 2024 pour la dénomination en tahitien.



Eu égard à cette demande de changement de nom et aux avis rendus par les différentes instances concernées, et en raison de la compétence du conseil de l’établissement en matière de création et d’organisation des établissements publics scolaires, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a eu l’honneur de soumettre à cette approbation, un projet d’arrêté en Conseil des ministres relatif à la nouvelle dénomination du lycée Hôtelier de Tahiti.