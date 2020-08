​Le lycée John Doom de Taravao fermé jusqu'au 24 août après un cas Covid

Dans un communiqué diffusé dimanche, la direction de l'enseignement protestant a annoncé la fermeture du lycée agricole John Doom de Taravao à la suite du dépistage positif au Covid d'un professeur de l'établissement. Le communiqué précise que l'enseignant avait été placé en isolement depuis le 10 août dernier. Une enquête a été ouverte et les cas contacts éventuels seront recensés par le bureau de veille sanitaire et testés par l'Institut Louis Malardé.L'enseignement protestant précise également que le corps enseignant du lycée sera chargé de mettre en place une continuité pédagogique et que les élèves pensionnaires resteront dans leurs familles d'accueil respectives.