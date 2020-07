​Le juge refuse d'expulser Joinville Pomare de Miri

Tahiti, le 21 juillet 2020 – Le juge des référés a rejeté mardi la demande d'expulsion du lotissement Miri de l'activiste foncier, Joinville Pomare, initiée par le promoteur du lotissement Thierry Barbion.



Le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a rejeté mardi matin les demandes d'expulsion de Joinville Pomare du lotissement Miri et de destruction du hangar qu'il y a édifié. La demande avait été défendue le 10 juillet dernier par les SCI Delano du promoteur de Miri, Thierry Barbion, pour obtenir le départ de l'activiste foncier qui revendique la propriété des terres de Miri de longue date et qui venait d'installer sa "résidence royale" sur les hauteurs du lotissement de Punaauia.



Selon l'avocat de Joinville Pomare, Me James Lau, le juge des référés n'a pu se prononcer sur la propriété de Miri, la cour d'appel de Papeete étant saisie de cette question après un arrêt rendu par la Cour de cassation estimant que ni Joinville Pomare, ni les SCI Delano ne sont propriétaires des terres.