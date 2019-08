​Le haut-commissaire Sorain en visite à Papeete

PAPEETE, 27 août 2019 - Le haut-commissaire de la République Dominique Sorain a fait sa première visite officielle dans la commune de Papeete, hier matin.



Dominique Sorain a consacré sa première visite officielle à la commune de Papeete, hier. Ce déplacement, placé sous l’angle de la politique de la ville et de la préservation de l’environnement, a été l’occasion pour le représentant de l’Etat en Polynésie française de rencontrer les élus avant une visite de terrain.



Le point d’orgue de cette matinée a été la visite de la station d’épuration Te Ora No Ananahi, équipement phare et moderne de la ville, inaugurée en 2016 et financé par l’Europe, l’État, le Pays et la commune pour un montant de 4 milliards de francs. Cet ouvrage à la pointe de la technologie permet à la commune d’offrir à la population un service d’assainissement collectif de première qualité, et constitue un levier de développement économique.



La matinée de visites s’est achevée par un moment de convivialité à l’hôtel de ville où le haut-commissaire a rappelé l’engagement de l’État aux côtés de la ville de Papeete dans ses projets de développement économique et social au bénéfice des populations. Insistant sur l’étroit partenariat entre l'État et la ville, il a souligné que depuis la signature du contrat de ville en 2015, Papeete a bénéficié de 172 millions de francs CFP de crédits en soutien au réseau associatif et pour financer des équipements publics de proximité.



Cette politique structurante permet de lutter contre la dégradation des quartiers, contre l'exclusion et tend à réduire les inégalités. Elle recouvre une grande diversité d'interventions relevant à la fois de l'aménagement urbain, de l'action sociale, de l'éducation, de la prévention de la délinquance, de la sécurité, du développement économique, de l'emploi et de l'insertion professionnelle.

Pour rappel, sur la période 2015-2019, les crédits alloués par l’État à la ville de Papeete s’élèvent à 2,9 milliards de francs CFP.