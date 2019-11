​Le haussaire préoccupé par l'ice

Tahiti, le 19 novembre 2019 - Le conseil de prévention de la délinquance a fait mardi un bilan à mi-parcours du plan biennal de lutte adopté l’année dernière. Alors que la délinquance globale est "contenue", le haut-commissaire Dominique Sorain a jugé "préoccupante" l’augmentation des trafics de drogue et notamment d’ice.



Le Conseil de prévention de la délinquance a défini l’année dernière un plan biennal en quatre axes pour faire face aux problèmes du non-respect de la loi et de l’insécurité sur la période 2018-2020. L’instance rassemble les autorités du Pays, de l’Etat et de la justice en Polynésie française. Mardi matin, un bilan à mi-parcours des actions mises en œuvre a été fait en présence de tout le monde, au cours d’une réunion organisée à la présidence sous la houlette du haut-commissaire Sorain, du président Fritch et du procureur général Thomas Pison.



Quatre priorités ont été identifiées dans le cadre du plan de prévention de la délinquance 2018-2020 : la lutte contre les addictions, la prévention de la délinquance des mineurs, la réduction des violences intrafamiliales, et la lutte contre l'insécurité routière. "Nous avons ciblé ces priorités parce qu’il y a des domaines particuliers ici qui font l’objet d’inquiétudes et qui nécessitent des réactions très fortes : trafic de drogue, la sécurité routière, les violences intrafamiliales, la délinquance des mineurs. C’est pour cela qu’on se concentre sur ces sujets", a souligné Dominique Sorain à l’issue de ce conseil de prévention de la délinquance. "Même si la délinquance globale est contenue en Polynésie française, il y a des domaines particuliers qui sont préoccupants et notamment – j’insiste beaucoup – le trafic de drogue" et notamment d’ice : "Il augmente. Il ne faut pas se le cacher. Il y de plus en plus de trafic. On en trouve de plus en plus. C’est bien sûr parce qu’il y a l’action des services. Mais on constate aussi une augmentation de la consommation. Et ce dans toutes les couches de la société. (…) Il nous faut trouver des solutions pratiques, applicables sur le territoire."



Pour le reste des axes du plan de prévention de la délinquance, le haut-commissaire a récapitulé mardi : "Sur les atteintes aux biens, nous sommes plutôt en-dessous de la moyenne nationale, sur les violences aux personnes, nous sommes dans la moyenne nationale et en-dessous de certains territoires ultramarins."