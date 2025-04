​Le groupe Solari reprend Cap Tech et Boutique hôtel

Tahiti le 09 avril 2025. Le 13 février dernier, l’Autorité polynésienne de la concurrence a reçu une notification d’un projet de concentration. La famille Solari (Alexandra Solari, Jean-Jacques Solari, Carmen Solari, Jacques Solari et Nickolas Solari), accompagnée de Jean-Marc Leonetti, ciblait alors la SARL Cap Tahiti pour une prise de contrôle conjointe de leurs activités.



Cette dernière vient d’être approuvée par l’Autorité. La SARL Cap Tahiti exploite le magasin spécialisé dans le linge de maison sous l’enseigne Boutique Hôtel et le magasin de mobilier extérieur sous l’enseigne Éco Jardin à Mama’o. Elle exploite également l’enseigne Cap Tech (outillage) à Titioro, Papeete.



Le texte intégral de la décision de l’Autorité de la concurrence sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté sur le site de l’Autorité.

