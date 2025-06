​Le forum de l’emploi revient à Papara

Tahiti, le 29 juin 2025 – Une cinquantaine d’exposants sont annoncés pour la deuxième édition du forum des métiers de Papara, vendredi 4 juillet. Formations, aides, offres d’emploi et création d’entreprise seront au rendez-vous dans différents secteurs d’activité pour encourager l’insertion professionnelle au sud de Tahiti.





À l’aube des vacances scolaires, la Maison familiale rurale (MFR) de Taharu’u organise le forum des métiers, de l’insertion, de l’orientation et des formations professionnelles en partenariat avec la commune de Papara et le Contrat de ville. Pour cette deuxième édition, une cinquantaine d’exposants sont annoncés dans des secteurs d’activité variés, de l’agriculture au tourisme, en passant par l’armée.



Le Service de l’emploi (Sefi) sera représenté et des entreprises qui recrutent seront également présentes. Des organismes de formation professionnelle et d’aide à la création d’entreprise se joindront à l’ensemble. Les opportunités en matière de service civique seront également mises à l’honneur à l’occasion des quinze ans du dispositif en Polynésie française. Tout est pensé pour faciliter les démarches des candidats, qui pourront imprimer leurs CV et lettres de motivation sur place.



​Tous publics

“L’idée de départ, c’est de répondre à un besoin d’insertion de nos jeunes qui sont en fin d’études. Pour les accompagner, on a imaginé ce forum, auquel on invite aussi toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par la recherche d’une formation ou d’un emploi”, explique le directeur de la MFR de Papara, Cédric Techer. Les élèves participent à l’organisation et l’établissement ne manquera pas de présenter ses formations, susceptibles d’intéresser des jeunes dès le collège.



“Il y avait eu une belle affluence lors de la première édition, l’an dernier. Que les gens n’hésitent pas à venir se renseigner, même s’ils n’ont pas d’idée précise. C’est l’objectif de ce rassemblement : il y aura de nombreux professionnels pour les conseiller et les orienter”, poursuit le référent au sujet de l’une des plus grandes initiatives tous publics en faveur de l’emploi au sud de Tahiti.



​Infos pratiques Forum des métiers, vendredi 4 juillet 2025, de 8 à 14 heures, sous le grand chapiteau du marché de Papara. Plus d’infos sur les pages Facebook MFREO de Taharu’u-Papara et Commune de Papara.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 29 Juin 2025 à 10:48 | Lu 407 fois