

​Le directeur du nouvel hôtel Reva Tahiti est nommé

Tahiti le 26 août 2025. À l’approche de l’ouverture de l’hôtel Reva Tahiti, prévue le 1er novembre à Papeete, son directeur général, Antoine Barth, vient d’être nommé.





Fort de plusieurs expériences au sein de groupes hôteliers internationaux tels que Hilton et Accor, Antoine Barth a développé une expertise solide en management opérationnel, gestion d’équipes et développement de l’expérience client.



L’hôtel Reva Tahiti proposera 43 chambres au design contemporain inspiré de la culture polynésienne, ainsi qu’un espace de coworking moderne et confortable, le tout dans un emplacement stratégique en plein centre-ville, à proximité des commerces, restaurants, du marché et du front de mer.



La mission d’Antoine Barth : faire de l’hôtel Reva Tahiti une nouvelle adresse urbaine de référence à Papeete, alliant confort, hospitalité polynésienne et standards internationaux.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 26 Août 2025 à 18:22 | Lu 1907 fois



