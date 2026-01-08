

​Le comité de gestion Unesco des Marquises se réunit sur le site de Kamuihei

Nuku Hiva, le 29 janvier 2026 - Après l’inscription des Marquises au patrimoine mondial de l’Unesco sous l’appellation “Te Henua Enata – les îles Marquises”, le comité de gestion du bien mixte en série se réunit vendredi pour la première fois en présentiel. Ministres, maires, représentant de l’État, associations et experts sont attendus sur le site archéologique de Kamuihei, à Hatiheu, pour dessiner ensemble les contours d’une gestion durable, respectueuse de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de l’archipel, dans l’objectif de préserver, valoriser et transmettre ce patrimoine unique, en concertation avec les communautés locales.



Le classement des Marquises au patrimoine mondial de l’Unesco en 2023 a marqué un tournant pour l’archipel. Pour garantir la pérennité de ce bien mixte, un comité de gestion, le Gogest, a été créé. Il associe, entre autres, les représentant de l’État, les services du Pays et la communauté de communes des îles Marquises.



Cette instance consultative a pour mission de veiller à la cohérence des interventions, au respect des orientations de gestion, et à la préservation de l’intégrité du bien et de sa zone tampon. Parmi ses principales missions, le Cogest est chargé de la supervision des orientations stratégiques, de la validation du programme d’actions du plan de gestion, de la consultation des experts et des acteurs locaux pour une gestion durable, de l’émission d’avis sur les grands projets pouvant affecter la Valeur universelle exceptionnelle des Marquises. Il est également chargé de l’évaluation de l’impact des actions entreprises en matière d’aménagement et de valorisation.

Ce comité de gestion rassemble une diversité d’acteurs parmi lesquels : les ministres de la Culture et de l’Environnement, le tāvana hau des îles Marquises, l’administrateur d’État de l’archipel, le chef de mission aux affaires culturelles du haut-commissariat, les six maires des Marquises, ainsi que des représentants des associations culturelles et environnementales présentes dans les six communes de l’archipel. Une composition qui reflète la volonté d’associer tous les niveaux de décision et la société civile à la gestion du bien Unesco.



Et c’est précisément en raison de la dispersion au plan géographique des membres de ce comité de gestion Unesco que le Cogest n’a pu jusqu’à présent se réunir qu’en distanciel.



Ainsi, vendredi, toute la journée, les membres du comité seront réunis pour la première fois à Nuku Hiva, sur le site emblématique de Kamuihei, le plus grand site cultuel ancestral rénové des îles Marquises.



Au programme de cette première grande réunion du comité de gestion Unesco : un forum de financement et d’appel à projets pour les associations et les ambassadeurs, ;la présentation des dispositifs d’accompagnement et de financement de l’État et du Pays ; des ateliers sur la culture, la langue ; l’aménagement de randonnées pédestres et équestres ; et la gestion du tourisme en lien avec la préservation du patrimoine. Ces échanges devraient permettre de poser les bases d’un programme d’actions concret, attendu dans les prochaines semaines.



Désormais, le comité de gestion se réunira physiquement une fois par an dans chacune des îles de l’archipel, afin d’assurer un suivi régulier et une participation équilibrée de toutes les communautés marquisiennes.

Rédigé par Marie Laure le Jeudi 29 Janvier 2026 à 14:27




