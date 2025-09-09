

​Le collège de Ua Pou fête le sport scolaire

Hakahau, le 12 septembre 2025 - Dans une ambiance ludique et solidaire, la Journée polynésienne du sport scolaire s’est déroulée vendredi au collège de la Terre des hommes. Les 178 élèves de l’établissement ont pu s’essayer au football, au volley, au crossfit ou tester leurs connaissances sur la culture du sport… tout en bougeant bien sûr !



Chaque année, le collège signe une convention avec la Fédération polynésienne d’aviron, dans le but de promouvoir la discipline et, éventuellement, de détecter de nouveaux talents. Cette semaine, Kevin Scott, directeur technique de la fédération, s’est même déplacé à Hakahau pour former les élèves et superviser le prêt de six rameurs neufs.



Pour Aratai Jamet, professeur d’EPS récemment arrivé sur l’île, cette journée constitue un moment phare : “Cette journée, inscrite au calendrier de l’Union du sport scolaire polynésien (USSP), lance le coup d’envoi de l’année sportive et favorise la cohésion au sein de l’établissement.”



Il ajoute que le 24 octobre aura lieu le cross scolaire, suivi d’un autre événement programmé pour la période suivante.



Dynamique nouvelle



Pour Natacha Korczek, nouvelle principale du collège fraîchement arrivée cette année, la présence de deux enseignants de qualité en EPS constitue un atout pour enrichir le programme sportif des élèves. “Nous prévoyons plusieurs événements avec des actions phares tout au long de l’année, pour aider les élèves à se repérer et à se structurer.”



La cheffe d’établissement a profité de cette journée pour annoncer la stricte application de la loi du Pays contre l’utilisation des téléphones en classe, datant de 2019 mais jusqu’ici peu respectée. Elle souhaite également renforcer l’ambiance générale de l’établissement : “Tout montre qu’il y a une volonté collective de travailler ensemble pour que le climat de l’établissement, du travail et de l’accompagnement soit bénéfique pour les élèves.”



La coéducation au cœur des priorités



Ayant parcouru les vallées de l’île à la rencontre des parents et échangé sur les problématiques liées, notamment, aux portables en classe, la principale insiste sur l’importance de la coéducation : “Je soutiens l’idée de cadre et de structure, mais aussi de différenciation selon les besoins des élèves et leurs différents niveaux.”



Grâce à l’expérience de Mme Korczek dans plusieurs établissements en site isolé, notamment à Camopi, en Guyane, dans un lycée d’enseignement adapté à Perpignan, puis à Wallis pendant quatre ans, les élèves de Ua Pou peuvent envisager une année scolaire riche en activités sportives et structurantes, dans un esprit de cohésion.

