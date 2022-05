​Le chantier de Vaitupa en phase finale

Tahiti, le 29 mai 2022 – Les travaux du site de Vaitupa à Faa’a sont sur le point de s’achever, comme a pu le constater Édouard Fritch en fin de semaine dernière, lors d’une visite du chantier en compagnie de l’architecte aménageur de site.



Le site de Vaitupa à Faa’a situé en bord de mer à Faa’a est régulièrement sollicité pour l’organisation de manifestations diverses telles que foires agricoles, salons et fêtes foraines. Il va prochainement pouvoir bénéficier d’un parc paysager de près de 3 hectares comprenant des espaces de détente, de loisirs, un grand Fare pote, une esplanade, un coin buvette et des espaces sportifs. L’aménagement paysager va privilégier l’utilisation de plantes endémiques, d’arbres fruitiers et d’essences nobles. Le président Édouard Fritch, accompagné du vice-président Jean Christophe Bouissou et du ministre en charge des Grands Travaux René Temeharo se sont rendus vendredi sur le chantier avec l’architecte et l’aménageur du site afin de constater l’avancée des travaux d’aménagements en cours.



900 millions de Fcfp



Ce projet, en faveur de la population de Faa’a, des résidents et des touristes de passage, a été porté par le ministère du Tourisme en partenariat avec la commune de Faa’a. Il s’inscrit dans une démarche d’aménagement global de la zone qui s'étend du site de Vaitupa au futur Village Tahitien.

Les travaux d’aménagement, cofinancés dans le cadre du Contrat de Projet n°2 pour un montant global évalué à près de 900 millions de francs , ont démarré au mois d’octobre 2020 avec une livraison attendue pour le troisième trimestre 2022. Une fois ces premiers travaux réalisés, le Pays envisage de réfléchir avec toutes les parties prenantes sur l’aménagement global de Vaitupa qui devra prendre en compte a minima l’amélioration et l’extension de la desserte routière du site.