​Le cannabis thérapeutique fait son chemin

Tahiti le 12 février 2025. Dans le cadre des travaux réglementaires réalisés sur le cannabis, le conseil des ministres a adopté un projet d’arrêté modifiant l’arrêté n° 626 CM du 14 avril 2014 fixant la liste des substances vénéneuses destinées à la médecine.





Les principales modifications sont les graines de cannabis qui ne sont plus considérées comme des stupéfiants afin de pouvoir les intégrer dans certains produits, notamment alimentaires, certains cannabinoïdes de synthèse autres que le CBD qui sont maintenant classés comme stupéfiants en raison des risques pour la santé et du potentiel d’abus et de dépendance et l’Epidyolex, un médicament à base de cannabidiol (CBD), qui est disponible sur ordonnance mais n’est pas classé comme stupéfiant.



D’autres changements visent à sécuriser l’usage de nouveaux traitements uniquement disponibles sur ordonnance et à faciliter l’accès à certains médicaments avec de faibles quantités de substances vénéneuses.