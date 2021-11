​Le bibliobus de Moorea reprend des couleurs

Tahiti, le 9 novembre 2021 – Grâce à la générosité de donateurs, le bibliobus de Moorea a pu être rénové. Un appel de fonds via la fondation Anāvai a permis de récolter les 258 215 Fcfp nécessaires aux travaux extérieurs. Il repart donc sur les routes avec un nouveau look, dans les écoles et quartiers prioritaires de l'île sœur.



Garé à l'extérieur toute l'année, le bibliobus de Moorea, dont l'état extérieur était détérioré, avait besoin d'un coup de neuf. C'est chose faite grâce à la levée de fonds menée par la fondation Anāvai. En à peine une semaine, onze généreux donateurs ont pu réunir les 258 215 Fcfp nécessaires à sa rénovation. Les travaux qui ont été confiés à un prestataire de Tahiti et ont permis la création et la pose de nouveaux visuels. Pour rappel, un peu plus tôt cette année, au mois d'avril, l’intérieur du bibliobus avait été gracieusement rénové par Philippe Rodriguez, charpentier du bois.



Le bibliobus reprend donc la route, paré de sa toute nouvelle décoration sur le thème de Vaiana. Il va à la rencontre des familles de Moorea qui ne peuvent pas se rendre à la bibliothèque de Teavaro et se veut un lieu d'échanges favorisant la lecture pour tous.



