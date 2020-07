​Le Village du Tiurai est ouvert

Tahiti, le 8 juillet 2020 - Le Village du Tiurai s’installe pour les dix prochains jours sur le Paepae a Hiro de la Maison de la culture à Papeete.



Pour cette première édition de la manifestation, 32 artisans mettent en lumière toute la richesse de leur savoir-faire jusqu’au 18 juillet. Le Village du Tiurai a été inauguré mercredi matin en présence du ministre en charge de l’Artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu.



Les visiteurs peuvent y découvrir des créations uniques allant de la bijouterie traditionnelle, au tīfaifai et à la couture, en passant par la sculpture, la gravure, la vannerie et –période oblige– les costumes de danse et accessoires.



Le site est ouvert au public jusqu’à ce samedi de 10 heures à 18 heures. Fermé pour le long week-end du 14-juillet, il rouvrira du 15 au 18 aux mêmes heures.