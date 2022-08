​Le Tavini rend hommage à Déwé Gorodey

Tahiti, le 17 août 20202 – Le Tavini Huiraatira a salué la mémoire de la romancière kanak et pionnière de la lutte pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, Déwé Gorodey, décédée dimanche à l'âge de 73 ans.



"Le peuple de Maohi Nui, le Tavini Huiraatira et son président, Oscar Manutahi Temaru, saluent l'envol vers l'au-delà de madame Déwé Gorodey, une grande dame de Kanaky et un exemple pour l'Océanie libre", écrit le parti indépendantiste polynésien dans un communiqué diffusé mercredi soir. Déwé Gorodey, première romancière kanak et pionnière de la lutte pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, est décédée dimanche à l'âge de 73 ans, suscitant un hommage unanime du monde culturel et politique de Nouvelle-Calédonie et de métropole. "Écrivaine engagée politiquement, elle fut membre de plusieurs gouvernements de Nouvelle-Calédonie-Kanaky, chargée successivement de la culture, de la condition féminine, des sports et de la citoyenneté, et vice-présidente pour deux mandatures", rappelle le Tavini, évoquant également l'engagement de Déwé Gorodey "pour la cause des femmes kanaks" et présentant ses condoléances au peuple kanak "qui perd une combattante qui, sa vie durant, a lutté pour la libération et la souveraineté de la Kanaky".