​Le Tapura désignera samedi ses candidats aux sénatoriales

Tahiti, le 30 juillet 2020 – Le Tapura huiraatira a convoqué pour samedi un "conseil politique élargi" du parti à la mairie de Pirae, notamment pour désigner les candidats de la majorité aux prochaines élections sénatoriales.



Dans un communiqué, le Tapura huiraatira a indiqué jeudi que son président Edouard Fritch avait convoqué samedi un conseil politique élargi à la mairie de Pirae. "Une partie de cette réunion sera consacrée à des ateliers de réflexion sur la politique en matière d’économie, de travail et de social. Le président présentera également aux cadres du parti les grandes orientations du plan de relance", précise le parti rouge et blanc.



Mais les cadres du Tapura seront aussi et surtout appelés à désigner les candidats de la majorité aux organismes de coopération intercommunale (SPCPF, CGF, SIVMTG, Fenua Ma, etc) ainsi que pour les élections sénatoriales.