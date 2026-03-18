

​Le Tahiti Open Tour revient ce week-end

Tahiti, le 16 avril 2026 - La Fédération tahitienne de surf organise à Papara, ce week-end, la deuxième édition du Tahiti Open Tour. La compétition aura lieu samedi et dimanche à Taharu’u, sur le spot qui accueillera les Jeux du Pacifique Tahiti 2027.





La Fédération tahitienne de surf (FTS) organise la deuxième étape (sur trois) du Tahiti Open Tour, qui se déroulera les samedi 18 et dimanche 19 avril à Papara. Les catégories surf open, bodyboard open et longboard open sont convoquées ce week-end où près de 90 compétiteurs et compétitrices sont attendus.



Après la première étape, ce sont Raipoe Chapelier (surf open femmes), Teiva Tetahio (surf open hommes), Sarah Lamotte (bodyboard open femmes), Dayven Faua (bodyboard open hommes), Kahili Simon (longboard open femmes) et Mauiki Raihoa (longboard open hommes) qui mènent le tableau au classement fédéral.



Cette compétition sera aussi l’occasion pour les surfeurs, surfeuses, longboardeurs et longboardeuses de prendre de l’expérience en conditions réelles de compétition sur le spot de Taharu’u à Papara, qui accueillera en 2027 l’épreuve de surf des Jeux du Pacifique.



Trois circuits distincts pour 2026



En 2026, la FTS confirme son nouveau format où se distinguent trois championnats, afin d’intégrer de façon plus lisible toutes les disciplines et catégories qu’elle encadre. Une catégorie est ouverte dès qu’elle compte quatre participants.



Le Tahiti Taure’a Tour est organisé pour les moins de 18 ans en surf et bodyboard mais aussi en catégories poussins (U10), benjamins (U12), minimes (U14), cadets (U16), juniors (U18) et comporte trois étapes (Papeno’o, Papara, Papara) plus la Coupe de Tahiti.



Le Tahiti Open Tour est un championnat open (tous âges), en catégories surf, bodyboard, longboard (uniquement étape 1 et 2), hommes et femmes. Il comporte lui aussi trois étapes (Papeno’o, Papara, Teahupo’o) plus la Coupe de Tahiti.



Enfin, le Tahiti Horue Tour est mis en place pour les catégories surf (35-39 ans), surf master (40-49 ans), surf grand master (50-59 ans), surf kahuna (60+), longboard master (40+), bodyboard master (40+) et open (tous âges) en kneeboard, dropknee et stand-up paddle.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 16 Avril 2026 à 18:39 | Lu 177 fois



