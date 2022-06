​Le Tahiti Ia Ora Beach liquidé avant rachat

Tahiti, le 1er juin 2022 – Le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé, le 23 mai dernier, la liquidation judiciaire de la société exploitant le Tahiti Ia Ora Beach Resort qui employait la centaine de salariés de l'hôtel. L'avocat du propriétaire de l'hôtel, le Samoan Frédérick Grey, indique cependant mercredi que “les salariés seront repris par le repreneur de l'hôtel”. Le nom du groupe américain Redcore circulant activement pour conclure cette opération.



L'effritement de l'ancien empire hôtelier polynésien de l'homme d'affaires samoan, Frédéric Grey, se confirme chaque mois davantage. Fermé depuis un peu plus de deux ans, l'hôtel Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia, (anciennement Le Méridien Tahiti), propriété de Frederick Grey depuis 2012, a été liquidé par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 23 mai dernier. Alors que l'hôtel était géré par deux sociétés, la SH Rivnac et le Groupement d'intervention économique (GIE) Rivnac –qui employait la centaine de salariés de l'établissement– la juridiction a liquidé l'une des deux au motif qu'elle avait dépassé, depuis le début de l'année, la durée légale prévue dans ses statuts, soit 24 ans.



Le Tahiti Ia Ora Beach Resort avait été déclaré en cessation de paiements le 10 décembre dernier après avoir été lourdement impacté, comme de nombreux autres hôtels du fenua, par la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19.



Reprise des salariés



Alors que la centaine de salariés de l'hôtel doivent faire l'objet d'un licenciement économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, l'avocat polynésien de Frederick Grey, Me Arcus Usang, s'est voulu rassurant, mercredi, en assurant laconiquement que les salariés allaient être “repris par le repreneur qui a acheté l'hôtel”. Selon nos informations, alors que le groupe américain Outrigger s'était, un temps, intéressé au rachat du Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia, c'est finalement le groupe américain Redcore –spécialisé en hôtellerie et en croisières– qui est actuellement en voie de racheter l'établissement de la côte Ouest.



Après avoir revendu deux de ses hôtels en 2020 –le Sofitel Ia Ora à Louis Wane et le Manava à South Pacific Management– le groupe Grey est toujours propriétaire de deux hôtels à Bora Bora, le Sofitel Marara Beach Resort et le Sofitel Private Island. Ces établissements sont, eux-aussi, fermés depuis la pandémie. Quant au groupe Tahiti Nui Travel (TNT), propriété de l'homme d'affaires samoan depuis 2016, l'autorité polynésienne de la concurrence (APC) étudie actuellement la proposition de rachat faite par l'homme d'affaires Louis Wane qui est déjà propriétaire de plusieurs hôtels au fenua. En 2020, et alors que TNT est ses filiales avaient été déclarées en cessation de paiements, Frederick Grey avait réinjecté 250 millions de Fcfp dans la société. A l'époque, il avait assuré qu'il ne comptait pas se désengager de la Polynésie. Il semble pourtant bien en prendre le chemin.