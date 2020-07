​Le Pays veut faire le ménage dans ses vieux satellites

Tahiti, le 22 juillet 2020 – Le gouvernement a fait le point mercredi en conseil des ministres sur l'état des liquidations de neuf sociétés, principalement d'économie mixte, et un GIE afin de "prendre les mesures pour que ces situations soient définitivement réglées au plus tôt". Parmi les entités visées : la Sagep, Bora Bora Cruises ou encore le GIE Perles de Tahiti…



Le compte-rendu du conseil des ministres de mercredi annonce que le gouvernement a "pris connaissance de l'état des lieux réalisé par la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration sur huit sociétés anonymes et un groupement d’intérêt économique dont la liquidation a été décidée parfois depuis plusieurs années mais dont la personnalité morale subsiste". En effet, le pays détient des participations dans 25 sociétés, dont 13 sociétés anonymes d’économie mixte (TNTV, ATN ou la TEP notamment), 10 sociétés anonymes (Air Tahiti ou encore EDT entre autres) et 2 GIE (Tahiti Tourisme et Perles de Tahiti). Parmi ces entités, neuf sont actuellement en cours de liquidation : Bora Bora Cruises, Meherio, Maeva Nui, la Sagep, la SDAP, Tahiti Nui Ravai', Te mau ito api, Kai Hotu Rau ou encore le GIE Perles de Tahiti. "Il s’agissait de faire le point sur l'avancement des opérations de liquidation et de prendre les mesures pour que ces situations soient définitivement réglées au plus tôt", précise le compte-rendu du conseil des ministres.



En effet, si le "capital consolidé" de l'ensemble de ces sociétés représente 42,2 milliards de Fcfp (dont 42,9% détenu par la Polynésie française), le capital des seules sociétés en cours de liquidation était estimé courant 2019 à 1,2 milliard de Fcfp, dont plus de 600 millions de Fcfp détenus par la Polynésie française. Un grand ménage qui ne sera pas du luxe pour les comptes du Pays.