​Le Pays devance le rapport de la CTC sur l'immobilier

Tahiti, le 20 février 2022 – Le Pays a annoncé ce week-end la clôture de l'instruction d'un contrôle de la chambre territoriale des comptes sur la politique immobilière du Pays.



C'est assez rare pour être souligné, le gouvernement a médiatisé dimanche la rencontre qui s'est déroulée deux jours plus tôt à la présidence entre le vice-président en charge du Logement, Jean-Christophe Bouissou, et la première conseillère de la chambre territoriale des comptes (CTC), Brigitte Roman. Une rencontre qui faisait suite au contrôle de la juridiction financière sur la "politique immobilière du Pays" –et principalement sur l'ensemble de la gestion des biens bâtis du pays, mais également celles prises en location dans le patrimoine privé– et qui avait pour objet de faire le point sur les observations de la chambre appliquées à la période 2016 à 2021.



"Des points d'observation ont été présentés afin d'encourager le Pays à tendre vers des améliorations tant administratives, techniques et juridiques", précise le communiqué du Pays, qui devance donc cette fois-ci la publication du rapport de la chambre prévu dans deux mois. "La CTC propose au Pays d'engager des réflexions sur des réformes structurelles pour moderniser sa gestion du patrimoine immobilier, dans une vision stratégique transversale." Et le communiqué du Pays de conclure en saluant dans les "points de vigilance et recommandations" de la chambre, une "ouverture de la perspective publique et politique pour les décideurs" qui "impulse souvent des réformes et des améliorations pour le Pays" (sic). Quand on disait que c'était assez rare pour être souligné…