​Le Pays dément la rumeur de nouveaux cas covid en Polynésie

Tahiti, le 41 juillet 2020 – Dans un communiqué, le gouvernement a tenu à démentir "fermement" lundi soir la "rumeur" de nouveaux cas de covid-19 en Polynésie française diffusés sur les réseaux sociaux, et s'engage à continuer à communiquer sur le nombre de cas de coronavirus comme depuis le début de la crise.



Avec le retour du risque d'introduction du covid en Polynésie lié à l'ouverture des frontières ce mercredi 15 juillet, on assiste également au retour des rumeurs de nouveaux cas de covid au fenua. Dans un communiqué diffusé lundi soir, le Pays a donc tenu à démentir ce type d'annonces diffusées sur les réseaux sociaux. "Le gouvernement a pris connaissance de la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux selon laquelle de nouveaux cas de Covid seraient déclarés en Polynésie française. Il dément fermement cette rumeur. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a toujours agi en pleine transparence - tous les cas déclarés de Covid ont été portés, sans délai, à la connaissance de la population - et il s’engage à continuer dans cette voie. Le gouvernement invite la population à conserver les bonnes pratiques prises depuis le début de la pandémie et à continuer à respecter les gestes barrières. Par ailleurs, dans le cadre de la réouverture des frontières, toutes les mesures visant à éviter la propagation du virus ont été mises en place, notamment par un test avant le départ pour tous les visiteurs, suivi d’un nouveau test quatre jours après leur arrivée."