

​Le Pays conclut quatre emprunts pour 6,2 milliards de francs pour boucler son budget d’investissement 2026

Tahiti le 30 juin 2026. L'annonce a été faite au Journal officiel ce mardi.





Alors qu’il est beaucoup question de finances ces derniers temps après le rejet des transferts non utilisés du budget 2025 vers le budget 2026 la semaine dernière par l’assemblée de la Polynésie, et que la séance de ce mercredi sera elle-aussi principalement orientée sur l’économie, une communication publiée au Journal Officiel de la Polynésie française ce mardi explique que le ministre en charge des finances, Warren Dexter, est habilité à négocier et à conclure quatre emprunts d'un montant global de 6,2 milliards de francs pour le financement partiel des opérations d'investissement du budget général de 2026.



Un crédit sera contracté auprès de la Socredo d’un montant de 3 milliards de francs avec 1,5 milliard de francs à percevoir au plus tard le 31 décembre 2026 et le solde au plus tard le 30 juin 2027 au taux de 2,70% sur 10 ans.



Deux crédits sont négociés avec la Banque de Tahiti. Le premier de 1 milliard de francs pour un taux fixe de 2,85 % pendant 10 ans et le second en « mixte Revolving » de 1 milliard de francs sur 10 ans.



Enfin, un dernier crédit est contracté, là encore à la Banque de Polynésie pour 1,2 milliard de francs à taux fixe de 2,85 % sur 10 ans.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 30 Juin 2026 à 19:18 | Lu 828 fois



