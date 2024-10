​Le Maroc apporte sa pierre olympique au va’a

Tahiti le 29 octobre 2024. Le va’a aux Jeux Olympiques, le projet a été confirmé hier par la présence de Samir Azzimani, skieur franco-marocain, à la cérémonie d'ouverture de la Hawaiki Nui Va'a. Ce dernier souhaite implanter ce sport sur le continent africain.



La 31e édition de la Hawaiki Nui va’a sera lancée ce mercredi matin. Hier, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée à Fare à la veille du lancement de la grande course par étapes. Un invité surprise s’est présenté lors de cet événement, Samir Azzimani.



L’ancien sportif franco-marocain, aligné aux Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver en 2010 en slalom, puis à Pyeongchang en 2018 en ski de fond, devenant ainsi le premier athlète à concourir en ski alpin et en ski de fond, est venu jusqu’aux Raromatai pour apporter le soutien du Maroc dans la quête d’inscription du va’a aux Jeux olympiques.



En mai dernier, la fédération polynésienne de va’a et la communauté de communes Tereheamanu unissaient leurs forces pour prétendre un jour être programmé aux Jeux. Une seule condition à cela, que la pirogue polynésienne soit pratiquée sur les cinq continents. Le Maroc avait déjà proposé alors d’épauler le Pays dans ce projet.



« J’ai suivi les exploits de mes frères et sœurs tahitiens », a-t-il expliqué à la tribune hier en ouverture des discours protocolaires. « Aujourd’hui, nous avons le projet de faire du va’a au Maroc. Nous souhaitons faire que ce sport devienne plus grand et qu’il soit pratiqué au Maroc, puis en Afrique. Nous faisons cela pour que l’anneau africain et que l’Afrique devienne un continent ou le va’a est présent. »



L’enjeu est effectivement de taille. Avec cette cinquième représentation sur ce dernier continent, le va’a pourrait alors prétendre à être inscrit au Jeux Olympiques. Comme sport de démonstration dans un premier temps, et pourquoi pas, rêvons un peu, comme sport officiel en mer ou en sprint.



Lors de cette courte cérémonie, débutée avec un long retard, les équipes ont toutes été présentées aux spectateurs. Les favoris bien sûr, les anonymes, qui participeront à la beauté de cette course mythique, mais aussi des délégations étrangères. Des équipes du Japon, des Etats-Unis, de Hawaï et une équipe du Maroc sont ainsi alignées pour cette nouvelle édition où les équipes championnes, Shell Va’a, EDT ou Team OPT en tête, vont encore une fois mettre le feu sur l’eau.



Rédigé par Bertrand Prévost et Manu Rodor le Mardi 29 Octobre 2024 à 18:20 | Lu 1689 fois