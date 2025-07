​Le Heiva sauvé mais la Fraap ne lâche rien

Tahiti le 1er juillet 2025. A deux jours du Heiva i Tahiti, les salariés grévistes de la Maison de la culture et la présidence ont trouvé un accord mardi soir vers 19h15, mettant fin à la grève à Te fare Tauhiti Nui et ouvrant la porte à la tenue du festival... en attendant le dépôt demain d'un nouveau préavis de grève général par la Fraap.





Un peu plus tôt dans la journée, lors de la conférence de presse tenue à la présidence suite au gain du Pays contre la Fraap dans le conflit sur la légitimité de la reprise de la grève lancée en janvier dernier (voir par ailleurs), Moetai Brotherson avait appelé les agents de la Maison de la culture Te Fare Tauhiti Nui (TFTN) “à venir signer le protocole d’accord” proposé par le Pays à l’exception des trois derniers points du préavis de grève à savoir : la revalorisation de la grille indiciaire des catégories D à partir du 1er échelon de chaque grade de 20 points ; la revalorisation du point d’indice dans une fourchette minimale de 1 300 francs à 1 500 francs ; et la mise en place d’un calendrier à dates fixes en 2025 concernant la revalorisation des grilles indiciaires des catégories C, B et A.



En toile de fond : si aucun protocole d’accord n’était signé d’ici jeudi pour TFTN “c’est très simple, on ne va pas tourner autour du pot : il n’y aura pas de Heiva, c’est aussi simple que ça et chacun prendra ses responsabilités”, prévenait le président Moetai Brotherson.

Les demandes des salariés de TFTN ont semble-t-il été entendues et c’est avec un grand sourire que le président du Pays a pu annoncer que le Heiva i Tahiti allait pouvoir se tenir.



Cependant, le syndicat confirmait mardi soir qu’un nouveau préavis de grève allait être déposé sur le point d’indice des catégories D, laissant flotter la possibilité que seules les premières soirées cette semaine puissent se tenir et que celles de la semaine prochaine pourraient être entravées si les salariés de TFTN devaient rejoindre le mouvement et qu’aucun accord n’était trouvé d’ici là.