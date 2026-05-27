

​Le Heiva des va’a tā’ie à Mataiea

Tahiti, le 21 juin 2026 - Le vent de la transmission a soufflé à Mataiea, où les pirogues à voile ont donné le coup d’envoi du Heiva Tū’aro Mā’ohi ce week-end. Quatorze équipages de Tahiti, Moorea et Rangiroa ont proposé des immersions au public dans le cadre de la Journée olympique, avant d’embarquer pour une grande régate à destination de Punaauia.





La 11e édition du Heiva Va’a Tā’ie a eu lieu ce week-end, au motu de Tehoro, à Mataiea. Les quatre associations de Tahiti, Moorea et Rangiroa étaient représentées, soit 14 pirogues engagées. Une cérémonie culturelle a donné le coup d’envoi de l’événement, ouvrant au passage les festivités du Heiva Tū’aro Mā’ohi.



Habituellement organisé à la pointe Vénus, à Mahina, le rassemblement se tenait pour la première fois à Teva i Uta, en marge de la Journée olympique et du relais du mana portés par le comité organisateur des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027. “On se joint à l’événement avec un atelier sur la navigation traditionnelle et des initiations où on invite le public à monter sur les va’a tā’ie. Entre ces initiations, il y a des régates, auxquelles le public peut aussi participer avec les capitaines pour être vraiment en immersion. C’est une compétition amicale et populaire. C’est une façon pour nous de rappeler qu’on a nos sports traditionnels, et des valeurs à transmettre et à faire vivre”, confie Enoch Laughlin, directeur de la Fédération des jeux et sports traditionnels, également président de la Fédération internationale Te Moana Nui Ancestral Heritage.



Les conditions étaient favorables avec du vent, de bon augure pour la suite : dimanche, une régate d’une trentaine de kilomètres était au programme entre Mataiea et Punaauia. Dans le cadre du Heiva, les prochaines compétitions de sports traditionnels sont prévues du samedi 11 au dimanche 12 juillet, de 11 heures à 16 h 30, au parc Vairai, pour finir par les courses de porteurs de fruits, le mardi 14 juillet, de 15 à 18 heures, sur l’avenue Pouvana’a a Oopa.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 21 Juin 2026 à 17:12 | Lu 297 fois



