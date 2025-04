​Le Hawaikinui 2 arrive en Polynésie

Tahiti le 14 avril 2025. Le « Hawaikinui 2 » a entamé son voyage du chantier naval néerlandais vers la Polynésie française ce dimanche 13 avril. Il a quitté le chantier naval Royal Bodewes de Foxhol, aux Pays-Bas, marquant une étape importante de son périple vers la Polynésie française. Le navire, construit pour la Polynesian Navigation Company, est destiné à remplacer le ferry Hawaiki nui d'origine, améliorant ainsi la connectivité maritime entre les îles Sous-le-Vent.





Le départ a nécessité une opération minutieuse : le Hawaikinui 2 a été remorqué à travers les canaux de Winschoterdiep et d'Eemskanaal en direction de Delfzijl. Compte tenu de sa hauteur et de ses dimensions importantes, des aménagements spéciaux étaient nécessaires. Notamment, une maison de gardien sur le Gideonbrug a été partiellement démontée pour permettre le passage du navire, soulignant la complexité des manœuvres des grands navires dans les réseaux de canaux complexes des Pays-Bas.



Le Hawaikinui 2 est un ferry roulier (RoRo) conçu pour le transport de marchandises et de passagers. Il dispose d'une capacité de chargement d'environ 2 000 tonnes et d'un espace de pont pouvant accueillir 60 conteneurs EVP, avec un espace supplémentaire en cale pour 44 EVP. Équipé d'un moteur principal MAN 9L21/31 et de plusieurs moteurs auxiliaires, le navire comprend également une grue et un système de levage pour un chargement et un déchargement efficace de la cargaison.



Après son transit vers Delfzijl, l'Hawaikinui 2 effectuera des essais en mer sur la rivière Eems. Une fois les essais terminés, le navire entamera son voyage transocéanique par ses propres moyens.



L'itinéraire prévu comprend la traversée de l'océan Atlantique, le passage du canal de Panama et la traversée de l'océan Pacifique Sud, pour finalement arriver à Tahiti. De là, le ferry desservira des îles telles que Bora Bora et Tahiti, jouant ainsi un rôle crucial dans le transport régional.