

​Le Falcon 200 « Gardian » tire sa révérence

Tahiti le 19 mars 2026. Après plus de 40 années de service, le dernier Falcon 200 affecté à Tahiti a effectué son ultime vol en Polynésie française, mercredi 18 mars 2026.





Livrés en 1984 par Dassault Aviation à l’Aéronautique navale, les Falcon 200 ont mené des missions nombreuses et variées sur le territoire polynésien : tenue de l’alerte pour le sauvetage en mer (mission de « search and rescue » ), surveillance des approches maritimes, défense des aires marines protégées, lutte contre les activités illicites, largage de colis électoraux pour les élections dans les archipels les plus isolés ou encore participation aux missions de projection dans le Pacifique, comme l’Enforcement Coordination Cell (ECC) sous mandat des Nations Unies.



Depuis 1984, les Falcon 200 affectés en Polynésie française totalisent plus de 45 000 d’heures de vol.



La continuité des missions sera dorénavant assurée par le Falcon 50M Triton, qui se distingue par des performances opérationnelles augmentées : Autonomie étendue (jusqu’à 6h30 de vol ou 2 700 milles nautiques), système électro-optique Euroflir 410 pour une capacité de surveillance, de jour comme de nuit et connectivité renforcée : un lien permanent avec les centres de commandement, garantissant une réactivité optimale.



Le F200 reste en activité au sein du détachement de la 25F en Nouvelle-Calédonie. En Polynésie française, un nouveau Falcon 50M Triton viendra compléter la flottille au sein du groupement aéronautique militaire (GAM) de Faa’a d’ici 2027.

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 19 Mars 2026 à 09:29 | Lu 750 fois



