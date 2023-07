​Le BMX tahitien goûte à l’international

Tahiti, le 5 juillet 2023 - Six riders tahitiens, Faiau Taea Teheipuarii, Oahei Faafatua Matikaua, Théo Roche, Jason Chonfont, Kenji Tsan et Matafefenua Huhina ont participé au Trophée de France dans le Loiret pour les deux premiers, les autres étant en lice aux Championnats de France de BMX le week-end dernier en région bordelaise. S’ils n’ont pas joué les premiers rôles, ils ont obtenu des résultats honorables.



Le BMX tahitien se développe doucement mais sûrement depuis quelques années tant quantitativement que qualitativement. Fort de ce constat, la Fédération tahitienne de cyclisme a décidé cette saison d’envoyer une sélection en métropole. Celle-ci est composée des jeunes Faiau Taea Teheipuarii et Oahei Faafatua Matikaua qui ont participé au Trophée de France. Une compétition ouverte aux minimes et catégories d’âge inférieures qui a eu lieu fin juin dans le Loiret. Matafenua Huhina, Kenji Tsan, Théo Roche et Jason Chonfont ont pour leur part représenté les couleurs tahitiennes en région bordelaise le week-end dernier lors des Championnats de France. Les riders tahitiens se sont entraînés durement lors de leur séjour en France avant les échéances nationales où ils ont démontré qu’ils avaient beaucoup progressé à l’image de Faiau Taea Teheipuarii qui s’est distingué au Trophée de France. Il a impressionné en début de compétition en remportant les deux premières manches qualificatives de sa catégorie d’âge. Mais handicapé par une blessure au poignet par la suite, il s’est arrêté en 16e de finale où il a terminé septième de sa série. Dommage car Faiau pouvait potentiellement espérer mieux. La jeune féminine Oahei Faafatua Matikaua n’est pas parvenue à franchir le cap de la phase de qualification face à une opposition nettement plus expérimentée à haut niveau.



Promesses d’avenir



Performances également contrastées des Tahitiens aux Championnat de France le week-end dernier à Avensan dans le Médoc. Kenji Tsan et Matafenua Huhina ont dû composer avec une très forte participation dans leur catégorie si bien qu’ils n’ont disputé qu’une manche de qualification et une manche de rattrapage. Malgré des prestations encourageantes, ils n’ont pu poursuivre leur parcours dans leur tableau. En revanche, Jason Chonfont et Théo Roche sont parvenus à se qualifier pour les 16e de finale. Un résultat honorable, compte tenu du niveau de la compétition. Jason Chonfont s’est classé huitième de sa série en 16e de finale. Pas suffisant cependant pour continuer dans la compétition. Théo Roche a longtemps été en position de passer au tour suivant mais a été victime d’un accrochage alors qu’il occupait la 4e place.



Globalement, la sélection tahitienne n’a pas démérité et ses riders ont dans l’ensemble rempli les objectifs de départ et démontré qu’ils auront des atouts encore meilleurs à l’avenir dans les échéances nationales avec un peu plus d’expérience.



Reste que des Tahitiens seront en lice aux Championnats d’Europe de BMX le week-end prochain à Besançon ainsi qu’aux Championnats du monde début août en Ecosse. Kenji Tsan, Matafenua Huhina et Faiau Taea Teheipuarii auront en effet l’occasion de démontrer leur potentiel ce week-end à Besançon lors des Championnats d’Europe. Tahiti devrait également être représenté aux Championnats du monde de la discipline début août à Glasgow en Écosse.