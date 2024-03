​Le Amuitahira’a a creusé sa dette en 2022

Tahiti, le 12 mars 2024 - Les comptes 2022 des partis politiques ont été reçus puis publiés par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques début mars. Une publication en application de la loi de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.





En Polynésie française, quatre partis ont été dépositaires de leurs comptes en 2022. Ainsi, on peut voir que le Tavini huiraatira présente un bilan comptable plutôt avantageux avec cependant une baisse minime des cotisations des adhérents ainsi qu’une baisse, légèrement plus importante, des cotisations des élus. Une baisse drastique s’est aussi fait ressentir dans les caisses du parti qui passe de 213 366 francs de dons de personnes physiques à 50 000 francs.



Du côté de Gaston Flosse, les comptes du Amuitahira’a o te nuna’a ma’ohi sont très différents. On remarquera un exercice 2022 déficitaire de l’ordre de 10 millions de francs sur une année, qui place le parti en difficulté avec un passif de 7 millions de francs. Ce découvert a été comblé par l’emprunt massif auprès d’établissements de crédit, mais place le Amuitahira’a avec un total de dette en fin d’année 2022 à hauteur de 14,5 millions de francs.



Au Tapura, rien à signaler, en dehors de la recherche par la commission de 2,1 millions de francs qu’Emmanuel Macron a déclarés dans son compte de campagne pour l’élection présidentielle de 2022, directement payés par le parti politique Tapura huiraatira.



Or, les comptes d'ensemble du parti ne mentionnaient pas cette prise en charge de dépenses électorales pour l’élection présidentielle. Après reprise des comptes, le Tapura s’est souvenu d’avoir engagé pour 300 000 francs de dépenses diverses (location d'une salle, de matériels, matériels de collage, frais de transport) et de 1,8 million de francs correspondant aux dépenses liées à un banquet républicain organisé le 5 avril 2022 et pour lequel les convives ont réglé leur repas directement au prestataire du déjeuner.



On pourra noter que les cotisations des adhérents au Tapura ont été divisées par deux en 2022 mais que les dons de personnes physiques ont de leur côté été multipliés par deux.



A here ia Porinetia, pour sa part, a une feuille 2022 assez légère avec les avances versées afin de créer le parti qui n’existait pas l’année précédente. 1,3 million de francs a été versé pour lancer la machine.



Ia Ora te nuna’a de Teva Rohfritsch et Nicole Bouteau a lui aussi une activité plutôt calme avec juste 1 million de francs déposé sur le compte, et à peine utilisé en 2022.



De son côté enfin, le parti de Marcel Tuihani, Te Ora Api, en 2022, n’a eu guère de mouvement sur ses comptes. Pas d’emprunt, pas de facture, et juste 10 000 francs de cotisations d’adhérents ainsi que 1,5 million de francs de dons de personnes physiques.



En revanche en 2022, aucune trace de partis comme Heiura les Verts, Here ai’a, Ia mana te nunaa, Fetia api, Taatira no te hau, Te Avei’a ou encore Porinetia Ora, des partis quasiment tous disparus au gré du temps, des fusions et de leur inaction manifeste.