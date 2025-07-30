

​Le 23e Fifo recherche ses films

Tahiti, le 20, août 2025 - Le Festival international du film documentaire océanien (Fifo) lance son appel à films pour sa prochaine édition.





Si vous êtes réalisateur, producteur ou documentariste, vous pouvez soumettre votre film documentaire – court ou long – tourné dans le Pacifique ou traitant de l’Océanie (culture, société, environnement, peuples, mémoire, etc.).



Tous les genres documentaires sont acceptés en pré-sélection. De même pour les films récents (produits après janvier 2022) et en versions sous-titrées, si la langue du produit est autre que le français ou l’anglais.



Si vous êtes réalisateur, producteur de courts-métrages de fiction, vous pouvez soumettre votre film tourné ou produit dans le Pacifique après janvier 2022. Là encore, tous les thèmes sont acceptés. Il faut que le film soit d’une durée d’au moins trente minutes et qu’il soit en version sous-titrées, si la langue est autre que le français ou l’anglais.



La date limite pour soumettre les productions est fixée au 1er octobre 2025. Les inscriptions de films sont gratuites.



Le 23e FIFO se déroulera du 6 au 15 février 2026.



Dans le même temps est ouverte la participation au prochain Oceania Pitch 2026. Si vous avez un projet de documentaire en lien avec l’Océanie, ce dispositif viendra accompagner le développement de projets documentaires portés par des talents du Pacifique.



Que vous soyez auteur, réalisateur ou producteur, l'Oceania Pitch du Fifo vous offre l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de pitcher votre projet devant un panel de professionnels internationaux, de rejoindre une dynamique de création ancrée dans les réalités océaniennes ou de tenter de remporter le Prix du Pitch de 200 000 francs.



L’encadrement professionnel, le réseau, le mentorat et la visibilité sont au cœur de ce programme pensé pour faire émerger des voix fortes du Pacifique.



Enfin, pour les Fifoteurs de toujours, et dans la continuité de la dernière édition de ce festival du film documentaire, l’association organisatrice de l’événement invite les spectateurs à raconter leur propre histoire en vidéo sur la plateforme Folktale. Que représente le Fifo pour vous ? Pourquoi y avez-vous participé ? Qu’en avez-vous retiré ? Qu’aimeriez-vous transmettre ? Une courte vidéo de bienvenue expliquera toute la démarche à suivre.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 20 Août 2025 à 18:59




