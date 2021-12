​La visite du ministre des Transports au fenua annulée

Tahiti, le 1er décembre 2021 - La visite en Polynésie française du ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, prévue cette semaine du 3 au 6 décembre est finalement annulée et reportée à une date ultérieure.



La venue en Polynésie française de Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports est annulée, comme l'a annoncé la présidence mercredi, évoquant "des impératifs" qui "contraignent le ministre à reporter ce voyage à une date ultérieure non précisée". Le ministre devait arriver de Paris vendredi matin en Polynésie française pour une visite de trois jours. Ce déplacement officiel faisait suite à l'invitation du vice-président Jean-Christophe Bouissou avec lequel il avait échangé à Paris sur différents dossiers, notamment les projets d'aéroports internationaux polynésiens, la continuité territoriale et la péréquation des tarifs aériens inter-îles ou encore la desserte aérienne des Marquises.