​La vente d'alcool "non réfrigérée" ré-autorisée le weekend

Tahiti, le 27 mai 2020 – La vente d'alcool va être de nouveau autorisée en Polynésie française, mais uniquement non réfrigérée du lundi au samedi de 8 à 18 heures.



Le communiqué du conseil des ministres de mercredi annonce qu'à compter du 2 juin, la vente à emporter de "boissons alcoolisées non réfrigérées" sera de nouveau autorisée dans tous les commerces disposant d’une licence de 1ère ou de 2ème classe, du lundi au samedi de 8 à 18 heures. La vente d'alcool restera interdite les dimanches et jours fériés. Le communiqué précise que "sur proposition de la Fédération Générale du Commerce la vente à emporter de boissons alcoolisées réfrigérées est interdite sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française".



Interdite pendant le confinement par les autorités qui souhaitaient empêcher les rassemblements et les dérapages de personnes alcoolisées, la vente d'alcool à emporter avait été progressivement rétablie en Polynésie mais jusqu'ici uniquement du lundi au jeudi.