

​La stratégie touristique 2035 en construction

Tahiti, le 4 août 2026 - Dans la continuité de la stratégie Fāri'ira'a Manihini 2027, la Polynésie française engage une nouvelle étape avec Tourisme au Fenua – 'A feruri tātou, une démarche de concertation destinée à élaborer la stratégie touristique 2027-2035.





Le Pays travaille à sa stratégie touristique 2027-2035. Il a, à cet effet, lancé une démarche de concertation, portée par le Service du tourisme, en partenariat avec Tahiti Tourisme, et accompagnée par le groupement EY – My Hononui. Elle vise à construire une vision partagée du tourisme à l'horizon 2035, en associant les professionnels du tourisme, les institutions, les communes, les associations et les habitants des cinq archipels.



Depuis son lancement, les premières concertations ont débuté dans quelques archipels. Les premiers échanges mettent en lumière la diversité des réalités et des ambitions des territoires, qui viendront alimenter la future stratégie touristique 2027-2035.



Au fil des prochains mois, Tahiti Tourisme partagera les grandes étapes de cette démarche, les temps forts de la concertation ainsi que les actualités qui accompagneront sa construction.



Pour construire une stratégie touristique partagée et adaptée aux réalités du territoire, la démarche s'organise en trois grandes étapes complémentaires. Ensemble, elles permettront de bâtir une vision commune du tourisme au Fenua à l'horizon 2035 : le diagnostic, la concertation et la vision 2035.



Afin de construire une stratégie en phase avec les réalités de chaque territoire, la concertation est menée au plus près du terrain. Des rencontres sont organisées dans les cinq archipels afin de recueillir les attentes, les expériences et les propositions des acteurs locaux (élus, professionnels du tourisme, associations et habitants).



Les premières réunions se sont déroulées à Makatea, Fatu Hiva, Raivavae et Hao.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 4 Août 2026 à 18:59 | Lu 369 fois



