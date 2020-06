​La saisie des biens de Guy Nivière confirmée en appel

Tahiti, le 25 juin 2020 - La cour d’appel de Papeete a confirmé jeudi la saisie des biens et des 20 millions de Fcfp appartenant au père du trafiquant d’ice John Nivière. Le 25 novembre 209, le septuagénaire avait été condamné à cinq ans de prison ferme pour avoir servi de nourrice à son fils.



Alors que Guy Nivière, le père du trafiquant d’ice John Nivière, avait contesté les saisies de sa moto, sa voiture et de 20 millions de Fcfp lui appartenant au motif qu’elles n’étaient pas proportionnelles à son implication dans le trafic, la cour d’appel les a confirmées jeudi.



Le 25 novembre 2019, le septuagénaire avait été jugé aux côtés de son fils qui avait été reconnu coupable d’avoir dirigé un trafic d’ice en Tahiti et Moorea. Lors de la perquisition chez Guy Nivière, les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de Faa’a avaient trouvé 11 millions de Fcfp enterrés dans son jardin.