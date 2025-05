​La réponse à 10,7 millions contre “Toxique”

Tahiti, le 27 mai 2025 - Les auteurs du livre “Toxique”, publié en 2021 et qui s’intéresse aux conséquences cachées par l’État des essais nucléaires en Polynésie française, Tomas Statius, et Sébastien Philippe, ont publié la nuit dernière, sur la plateforme d’information Disclose, une enquête sur les frais engendrés par la campagne de communication mise en œuvre par l’État pour contrer les révélations de leur livre.



Dans leur article “Essais nucléaires en Polynésie : l’opération à 90 000 euros du CEA pour discréditer l’enquête de Disclose”, Tomas Statius, et Sébastien Philippe reviennent sur l’édition par le Commissariat à l’énergie atomique d’un livre destiné “à discréditer les conclusions de Toxique auprès du monde scientifique et, surtout, de la population polynésienne”, explique les deux journalistes. “Cette opération a atteint son paroxysme fin 2022 lorsque l’organisme public, dont plus de la moitié du budget est assuré par l’État, a financé la rédaction, la promotion et la distribution dans les archipels d’un livre martelant le récit officiel, à grand renfort d’approximations.”



Missions officielles et ouvrage gratuit



10,7 millions de francs auraient alors été engagés, selon les enquêteurs qui publient en partenariat avec Le Monde et The Guardian. À la suite de la publication explosive du livre Toxique, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer de l’époque, s’était rendu en Polynésie française. La table ronde Reko Tika avait par la suite été organisée et même le président de la République, Emmanuel Macron, s’était rendu en Polynésie pour répandre la bonne parole alors que le Fenua s’apprêtait à vivre à son plus fort niveau le cauchemar du Covid-19.



Le chef de l’État a reconnu, lors de cette visite officielle en juillet 2021, la “dette” de la France à l’égard de la Polynésie française sans néanmoins consentir à la demande de pardon attendue par les Polynésiens.



En décembre 2022 était finalement publié à 5000 exemplaires gratuits de l’ouvrage “Les Essais nucléaires en Polynésie française : pourquoi, comment et avec quelles conséquences ?” édité par le Commissariat à l’énergie atomique. Une dépense qui allait en entraîner d’autres.



Entre la publication du livre, les déplacements des membres du CEA en Polynésie française et leur hébergement, ce ne sont pas moins de 89 623 euros (10,7 millions de francs) qui ont été dépensés ont calculé les journalistes. Tout ça pour un résultat bien maigre puisque l’ouvrage est depuis tombé dans l’oubli.