​La rénovation des routes lancée à Taravao

Après plusieurs mois d’analyses juridiques pour définir le statut des routes intérieures du centre-ville de Taravao, les travaux de rénovation ont débuté ce mois-ci. Missionnée par le Pays, l’entreprise JL Polynésie est à l’œuvre avec plusieurs équipes mobilisées sur les différentes voiries criblées de trous, dont l’état ne s’est pas amélioré au sortir de la saison des pluies. Avant de procéder au rebitumage, la phase préparatoire en cours consiste notamment à défricher, puis élargir les bordures.Dans un communiqué du 19 mars, la commune de Taiarapu-Est se réjouissait du lancement des travaux suite à un entretien avec Jordy Chan, ministre des Grands travaux et de l’Équipement, en charge de la décentralisation, et ses techniciens. Les usagers sont invités à faire preuve de prudence aux abords du chantier et à respecter la signalisation temporaire. Pour rappel, 350 millions de francs ont été budgétisés par le ministère pour ces travaux. La remise à neuf de ces axes secondaires devrait contribuer à désengorger les routes principales, tout en facilitant le quotidien des riverains.