​La prime pouvoir d'achat enfin valable

Tahiti, le 27 janvier 2023 – Enfin purgée des recours éventuels à son encontre, la "prime pouvoir d'achat" destinée à compenser ponctuellement l'augmentation du coût de la vie en Polynésie durant l'année écoulée est désormais pleinement applicable. Un peu tard, tance notamment la CPME.



Mieux vaut tard que jamais, dit le proverbe. La loi du Pays instaurant la fameuse "prime pouvoir d'achat" a enfin pu être promulguée cette semaine, à l'expiration du délai légal de recours devant le Conseil d'État à son encontre. L'idée avait germé en juillet dernier dans la tête du Medef. Elle était d'octroyer une prime de pouvoir d'achat exonérée de cotisations sociales et fiscales, pour compenser par une mesure ponctuelle l'augmentation du coût de la vie en 2022. Ceci pour éviter de répercuter entièrement l'inflation sur le niveau des salaires et plomber trop durablement les entreprises. Le Medef, le patronat en général et le ministère de l'Économie et des Finances avaient donc préféré miser sur cette prime pour la fin de l'année 2022, avant d'envisager des réformes plus longues et plus structurelles portant notamment sur la prime d'intéressement.



Entre temps, le gouvernement a travaillé sur la traduction législative de la mesure. Les syndicats de salariés l'ont égratignée au départ, mais pour finalement accepter de l'intégrer assez largement dans les négociations salariales pour 2023. Sauf que la mesure n'a été votée à l'assemblée que le 8 décembre dernier. Et compte-tenu du délai de recours d'un mois pour ce qui concerne spécifiquement le texte sur les exonérations de charges sociales, la loi du Pays n'a pu être promulguée que cette semaine. Résultat, la prime pouvoir d'achat ne se retrouve applicable que fin janvier. Côté CPME, on tiquait vendredi sur le retard pris par la mesure jugée trop tardive par rapport aux primes éventuellement versée -sans exonération pour le coup- fin 2022. Côté Medef en revanche, on expliquait que le montant des primes de pouvoir d'achat avait souvent été intégré dans les négociations de fin d'année et que ces primes pouvaient maintenant être délivrées. Même avec un peu de retard.