​La parité francs Pacifique/euro n’a pas bougé

Tahiti le 18 mars 2024. Petit vent de panique, vendredi, pour ceux qui n’ont pas à l’habitude de la parité entre les monnaies et pour les touristes.





Alors que le premier réflexe pour tout le monde est de taper sur Google “parité euro/francs Pacifique” pour faire la conversion et procéder à des paiements, la réponse du moteur de recherche, vendredi, était pour le moins surprenante.



L’euro était passé subitement à 69,38 francs au lieu des 119,33 francs indiqués encore sur le site de l’IEOM. Une erreur de parité qui est restée de longues heures en ligne et qui ont provoqué un vent d’incompréhension chez ceux qui avaient besoin de faire des commandes en Europe ou pour les touristes en mal de conversion pour comprendre le prix exact de ce qu’ils achetaient.



Qu’on se rassure, si Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne sont pas à l’heure de l’euro, la parité officielle du franc Pacifique a été fixée par l ’ arrêté du 31 décembre 1998 puis par le code monétaire et financier à 119,33 francs. Dimanche, Google avait, presque, remis les choses en ordre puisque selon le moteur de recherche, 1 euro s’échangeait contre 119,84 francs. Ce n’est pas loin, mais on n’y est toujours pas.