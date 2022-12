​La nouvelle navette des Gambier livrée

Tahiti, le 16 décembre 2022 - La commune de Gambier va bientôt recevoir sa nouvelle navette de transport maritime entre l'aéroport et le Village de Rikitea. Le navire de 80 places est sorti du chantier naval de Nautisport Industrie de Taravao mercredi en présence du maire Vai Gooding et du président Édouard Fritch.



La nouvelle navette de transport maritime des Gambier est sortie du chantier naval NSI, Nautisport Industrie de Taravao, comme l'a annoncé la présidence dans un communiqué diffusé jeudi. La réception du navire s'est déroulée mercredi en présence du tāvana des Gambier, Vai Gooding et du président de la Polynésie française, Édouard Fritch, avant qu'elle ne rejoigne Mangareva. Le navire de 80 places assurera le transport entre l’aéroport de Totegegie et le village de Rikitea, l'actuel étant devenu trop ancien et trop petit avec sa capacité limitée à 40 passagers. Commandé par la commune des Gambier, le projet a été soutenu par la Direction au développement des communes (DDC).