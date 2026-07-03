

​La lettre K intègre l’alphabet du reo tahiti

Tahiti, le 29 juillet 2026 - Le sujet avait fait débat l’année dernière. L’intégration de la lettre K dans l’alphabet tahitien a finalement été validé par l’académie tahitienne en juin dernier.



C’est la newsletter du Fare Vāna’a qui nous l’apprend. Le 25 juin dernier, réunie en session plénière, l'académie tahitienne a décidé de reconnaître officiellement la lettre “K” et de l'intégrer à l'alphabet du reo tahiti.



“Cette décision constitue une étape importante dans l'histoire contemporaine de notre langue. C’est l'aboutissement d'une réflexion approfondie, nourrie par les travaux de spécialistes, l'écoute des locuteurs et connaisseurs du reo tahiti, l'observation des usages ainsi qu'une recherche attentive sur l'histoire des langues polynésiennes et sur certains précédents ayant marqué l'évolution de la langue française”, explique l’académie dans sa newsletter spéciale de ce mois de juillet.



Le Fare Vāna’a sait pourtant que cette décision va faire parler, mais elle est assumée. “Parce qu'elle touche à l'écriture de notre langue, cette décision peut susciter des interrogations. C'est naturel”, poursuit l’académie. “Une langue n'est jamais un simple outil de communication. Elle est la mémoire d'un peuple, le reflet de son identité et le lien vivant entre les générations.”



Une décision qui s’inscrit dans la continuité



Pour justifier cette décision, qui “ne modifie ni la richesse de notre patrimoine linguistique ni les textes qui constituent la mémoire écrite de nos tupuna”, l’académie tahitienne estime qu’il est temps de prendre acte “d'une réalité déjà présente dans notre environnement linguistique”.



En effet, de nombreux mots sont employés quotidiennement et dans plusieurs publications religieuses avec cette lettre, y compris des mots déjà inscits dans le dictionnaire édité par le Fare Vāna’a. “Cette décision s'inscrit ainsi dans une continuité”, poursuit l’académie. “Elle ne rompt pas avec notre histoire ; elle en est le prolongement. Elle traduit la volonté de l'académie tahitienne d'accompagner une langue vivante, fidèle à ses racines tout en demeurant attentive à son évolution.”



L’intégration du K dans l’alphabet comme dixième consonne est donc la preuve même pour l’académie que le reo tahiti demeure une langue vivante et, à l’instar des autres langues parlées dans le monde, qu’elle est soumise à évolution en fonction de la société dans laquelle elle existe. “Le Fare Vāna'a poursuivra sa mission avec le même esprit d'ouverture, de rigueur scientifique et de dialogue”, conclut l’académie, “car une langue se protège en connaissant son histoire ; elle se transmet aussi en sachant accompagner son avenir”.



Au terme d’un long processus de consultations et d’études, les académiciens ont décidé de reconnaître officiellement la lettre “K” et de l'intégrer à l'alphabet du reo Tahiti.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 29 Juillet 2026 à 17:32 | Lu 263 fois



